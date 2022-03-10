House of Representatives of US Congress passes package with $13.6 bln aid for Ukraine

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на сумму 13,6 млрд долларов.

Эта статья расходов включена в законопроект о финансировании федерального правительства на $1,5 трлн до 30 сентября 2022 года. Он был принят, чтобы избежать закрытия государственных ведомств.

Текущий период финансирования деятельности правительства заканчивается 11 марта.