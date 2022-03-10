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09:05 10.03.2022

House of Representatives of US Congress passes package with $13.6 bln aid for Ukraine

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House of Representatives of US Congress passes package with $13.6 bln aid for Ukraine

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на сумму 13,6 млрд долларов.

Эта статья расходов включена в законопроект о финансировании федерального правительства на $1,5 трлн до 30 сентября 2022 года. Он был принят, чтобы избежать закрытия государственных ведомств.

Текущий период финансирования деятельности правительства заканчивается 11 марта.

Сейчас законопроект направляется в Сенат.

Tags: #help #usa #congress
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