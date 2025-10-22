Interfax-Ukraine
Facts
10:09 22.10.2025

Zelenskyy meeting with Swedish PM on Wed

1 min read
Zelenskyy meeting with Swedish PM on Wed

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will meet with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson on Wednesday.

"Today, October 22, Prime Minister Ulf Kristersson will receive Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy… in Sweden," the Swedish government’s website reported.

The leaders are expected to discuss Russia’s war against Ukraine and bilateral defense cooperation between Sweden and Ukraine during the meeting, after which After the Kristersson and Zelenskyy will hold a joint press conference about defense exports.

Tags: #zelenskyy #kristersson

MORE ABOUT

19:21 21.10.2025
Zelenskyy announces new defense capabilities agreement with European partners

Zelenskyy announces new defense capabilities agreement with European partners

15:40 21.10.2025
Kosta invites Zelenskyy to attend European Council meeting on Oct 23

Kosta invites Zelenskyy to attend European Council meeting on Oct 23

14:04 21.10.2025
Zelenskyy on night shelling: Russia’s tactic is killing people and terror through cold

Zelenskyy on night shelling: Russia’s tactic is killing people and terror through cold

12:18 21.10.2025
Zelenskyy, European leaders declare use of full value of frozen Russian sovereign assets to help Ukraine

Zelenskyy, European leaders declare use of full value of frozen Russian sovereign assets to help Ukraine

21:01 20.10.2025
There will be additional support packages from partners – Zelenskyy

There will be additional support packages from partners – Zelenskyy

21:00 20.10.2025
Zelenskyy following Staff HQ meeting: We’re preparing full range of responses to Russia’s terror against Ukraine’s infrastructure

Zelenskyy following Staff HQ meeting: We’re preparing full range of responses to Russia’s terror against Ukraine’s infrastructure

19:24 20.10.2025
Zelenskyy congratulates Border Guard Service intelligence officers on their professional holiday, presents them with awards

Zelenskyy congratulates Border Guard Service intelligence officers on their professional holiday, presents them with awards

18:55 20.10.2025
Zelenskyy, Danish PM coordinate diplomatic plans for coming week, discuss defense cooperation

Zelenskyy, Danish PM coordinate diplomatic plans for coming week, discuss defense cooperation

18:51 20.10.2025
Coalition of Willing meeting to be held in London on Fri with Zelenskyy's participation – Macron

Coalition of Willing meeting to be held in London on Fri with Zelenskyy's participation – Macron

15:49 18.10.2025
USA will receive certain types of Ukrainian drones – Zelenskyy

USA will receive certain types of Ukrainian drones – Zelenskyy

HOT NEWS

Rada passes draft law on state budget-2026 in first reading

Children injured in strike on private kindergarten in Kharkiv – mayor

Kyiv schools switch to remote or invincibility mode after Russian attack

Death toll rises to four in Brovary district strike outside Kyiv

Zelenskyy: Russian overnight air attack kills 6, incl 2 children

LATEST

Rada passes draft law on state budget-2026 in first reading

Russia drone attack injures 4 in Kharkiv – regional administration

Children injured in strike on private kindergarten in Kharkiv – mayor

Kharkiv under massive attack by Russia UAVs - mayor

Orban still prepping for Putin-Trump summit in Budapest

Kyiv schools switch to remote or invincibility mode after Russian attack

Kyiv attack toll rises to 19, including five children – Kyiv Mayor Klitschko

Sybiha calls on intl partners to mobilize additional for Ukraine energy sector

Death toll rises to four in Brovary district strike outside Kyiv

Zelenskyy: Russian overnight air attack kills 6, incl 2 children

AD
AD