10:09 22.10.2025
Zelenskyy meeting with Swedish PM on Wed
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will meet with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson on Wednesday.
"Today, October 22, Prime Minister Ulf Kristersson will receive Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy… in Sweden," the Swedish government’s website reported.
The leaders are expected to discuss Russia’s war against Ukraine and bilateral defense cooperation between Sweden and Ukraine during the meeting, after which After the Kristersson and Zelenskyy will hold a joint press conference about defense exports.