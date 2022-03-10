Zelensky instructs govt to develop urban renewal program

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству разработать программу восстановления украинских городов.

"Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Обновление. Я уже поручил правительству начать развитие", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг.

«Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, куда пришло зло, не увидят и следа русского вторжения», — сказал он, добавив, что это будут: «Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проектов. Для каждого города».

"Об этом я хочу рассказать на примере Харькова. Наш Харьков, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные со времен Второй мировой войны. Салтовка, Алексеевка... Пожалуй, для большинства украинцев имена ничего не скажет. Но харьковчане услышат", - сказал он.

По словам президента, «Площадь Свободы будет такой, чтобы там были все европейцы. Полтавский шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая. Областная детская больница, Харьковский онкологический диспансер, Университет им. Каразина, Дворец труда, библиотека Короленко… Мы все отстроим . Я обещаю."