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18:12 08.03.2022

Around 2,000 people evacuated from Irpin on Tuesday – National Police

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Around 2,000 people evacuated from Irpin on Tuesday – National Police

Около 2000 мирных жителей были эвакуированы из оккупированного Россией города Ирпень Киевской области во вторник, сообщает Нацполиция Киевской области в своем Telegram-канале.

«Среди спасенных есть дети, пожилые люди и 14 тяжелобольных, которые не могут самостоятельно передвигаться», — сообщили в полиции.

Эвакуация проводилась сначала пешком, а затем людей доставили в безопасные места на автобусах.

Правоохранители вручили цветы каждой спасенной женщине, сообщили в полиции.

Tags: #evacuation #irpin
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