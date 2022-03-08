Around 2,000 people evacuated from Irpin on Tuesday – National Police

Около 2000 мирных жителей были эвакуированы из оккупированного Россией города Ирпень Киевской области во вторник, сообщает Нацполиция Киевской области в своем Telegram-канале.

«Среди спасенных есть дети, пожилые люди и 14 тяжелобольных, которые не могут самостоятельно передвигаться», — сообщили в полиции.

Эвакуация проводилась сначала пешком, а затем людей доставили в безопасные места на автобусах.