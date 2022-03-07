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20:27 07.03.2022

Kuleba supports initiative to create Tribunal to punish leadership of Russia for aggression against Ukraine

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Kuleba supports initiative to create Tribunal to punish leadership of Russia for aggression against Ukraine

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал инициативу международного научного сообщества о создании специального трибунала для рассмотрения дела о преступлении российской агрессии против Украины.

«Я благодарен ведущим специалистам в области международного права, которые разработали проект Декларации и Заявления с призывом к созданию специального Трибунала для наказания руководства России за преступление агрессии против Украины. Украина полностью поддерживает эту инициативу, и Министерство МИД Украины уже приступила к работе по его реализации.Отдельно подчеркну, что работа по созданию Трибунала не заменяет, а дополняет существующие дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время агрессии, которые находятся на рассмотрении расследуются в Международном уголовном суде, а также процессы, инициированные Украиной в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", - сказал Кулеба в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Украины.

По словам министра, прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже существовал в 20 веке. В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, положившую начало Нюрнбергскому трибуналу.

Кулеба заявил, что Россия совершила акт вооруженной агрессии против Украины в феврале 2014 года в Крыму и на Донбассе.

24 февраля 2022 года Россия начала новый этап агрессии, полномасштабную агрессивную войну против Украины.

«В выступлениях до и во время вторжения президент России подробно изложил мотивы своих действий. Он публично отрицал право Украины и украинского народа на существование, что свидетельствует о человеконенавистнической идеологии в основе преступления агрессии России », — сказал министр.

В ходе агрессии российские войска совершили и продолжают совершать многочисленные военные преступления против мирного населения и преступления против человечности. Это неизбирательные артиллерийские обстрелы, авиабомбардировки и ракетные удары по жилым кварталам украинских городов, детским садам, детским домам, обстрелы атомных электростанций, обстрелы и разрушения объектов критической инфраструктуры.

«Все эти и другие военные преступления тщательно документируются и становятся основными для работы международных и украинских органов юстиции. Украина совместно с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов по привлечению преступников к ответственности. в Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие", - сказал Кулеба.

Он сообщил, что в ходе этих процессов рассматриваются отдельные нарушения и преступления в ходе агрессии. В то же время все они являются производными от основного преступления: вооруженной агрессии России против Украины. Учитывая беспрецедентный характер неспровоцированной агрессии за более чем 80 лет и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения России и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, инициатива международного научного сообщества о создании специального Трибунала для рассмотрения поддержано дело о преступлении агрессии России против Украины.

«В ее создании примет участие коалиция государств. В настоящее время Украина собирает все доказательства, касающиеся преступления агрессии против нее, и благодарна своим партнерам за готовность поддержать эту работу. совместными усилиями мы сможем привлечь Россию и руководство к ответственности за преступление агрессии", - сказал Кулеба.

Tags: #russia #tribunal #creation
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