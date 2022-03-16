U.S. will continue to put pressure on Russia, isolate it on world arena - Biden
Президент США Джо Байден в среду заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и намерен изолировать Россию на международной арене.
Вместе с союзниками мы продолжим давить на атакуемую российскую экономику, еще больше изолировать ее на мировой арене, это наша цель, — заявил Байден, выступая в Белом доме.
По словам американского президента, США намерены ослабить позиции России, при этом усилив позиции Украины как на поле боя, так и на переговорах.