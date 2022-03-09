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20:32 09.03.2022

Zelensky, Michel discuss need for coordinated pressure on Russia

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Zelensky, Michel discuss need for coordinated pressure on Russia

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, на которых обсудили необходимость скоординированного давления на РФ для обеспечения безопасности мирных жителей и вопросы членства Украины в ЕС.

"Продолжаются консультации с европейскими партнерами. Разговаривал с Шарлем Мишелем. Обсуждали санкции против российского агрессора, необходимость скоординированного давления на Россию для обеспечения безопасности мирных жителей, поддержку Украины в нашей борьбе и членство Украины в ЕС", - написал Зеленский на своей странице в Facebook. Твиттер.

Tags: #russia #eu #support #war
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