Zelensky, Michel discuss need for coordinated pressure on Russia

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, на которых обсудили необходимость скоординированного давления на РФ для обеспечения безопасности мирных жителей и вопросы членства Украины в ЕС.

"Продолжаются консультации с европейскими партнерами. Разговаривал с Шарлем Мишелем. Обсуждали санкции против российского агрессора, необходимость скоординированного давления на Россию для обеспечения безопасности мирных жителей, поддержку Украины в нашей борьбе и членство Украины в ЕС", - написал Зеленский на своей странице в Facebook. Твиттер.