BORRELL: EU FOR FIRST TIME IN HISTORY FINANCING LETHAL WEAPONS FOR THIRD COUNTRY - FOR UKRAINE
BORRELL: EU FOR FIRST TIME IN HISTORY FINANCING LETHAL WEAPONS FOR THIRD COUNTRY
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TALK WITH LUKASHENKO WAS LONG AND SUBSTANTIVE, HE ASSURED THAT MISSILES AND TROOPS WILL NOT FLY FROM TERRITORY OF BELARUS – ZELENSKY
Foreigners wishing to join intl legion to be assisted as much as possible to enter Ukraine – Foreign Minister
TALK WITH LUKASHENKO WAS LONG AND SUBSTANTIVE, HE ASSURED THAT MISSILES AND TROOPS WILL NOT FLY FROM TERRITORY OF BELARUS – ZELENSKY
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