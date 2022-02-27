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19:31 27.02.2022

BORRELL: EU FOR FIRST TIME IN HISTORY FINANCING LETHAL WEAPONS FOR THIRD COUNTRY - FOR UKRAINE

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BORRELL: EU FOR FIRST TIME IN HISTORY FINANCING LETHAL WEAPONS FOR THIRD COUNTRY - FOR UKRAINE

BORRELL: EU FOR FIRST TIME IN HISTORY FINANCING LETHAL WEAPONS FOR THIRD COUNTRY

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