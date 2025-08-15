White House discloses time of Trump-Putin meeting – media

The summit between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin is scheduled for 10:00 p.m. on Friday, Kyiv time, Reuters reports.

According to the White House press schedule, Trump and Putin will meet on Friday at 11:00 local time (22:00 Kyiv time) in Anchorage.

Trump will depart the White House at 6:45 a.m. ET (1:45 p.m. Kyiv time) on Friday and leave Anchorage at 5:45 p.m. (4:45 a.m. Kyiv time on Saturday) local time that same day.

He is scheduled to return to the White House on Saturday morning.