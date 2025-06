AFU General Staff: Pokrovsk axis accounts for more than a third of all attacks

On the entire front line from the beginning of the day as of 16:00, 77 combat clashes were recorded, the enemy conducted the most active combat operations in the Pokrov direction; Russian troops tried to press the Defense Forces 26 times, the General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported.

"In the Pokrov direction, since the beginning of the day, the invaders have made 26 attempts to push our defenders from the occupied positions in the areas of the settlements of Malynivka, Myrne, Myrolyubivka, Lysivka, Udachne, Chuhuyeve, Serhiyivka, Novomykolaivka, Kotlyarivka, Oleksiyivka, Dachne and towards the settlements of Poltavka and Volodymyrivka. The defense forces are holding back the enemy's onslaught and repelling 24 attacks. Two clashes are still ongoing. The enemy's losses are being specified," the General Staff said in a telegram on Tuesday.

According to the General Staff, a total of 77 clashes have occurred since the beginning of the day..

On the North-Slobozhansk and Kursk axes since the beginning of the day, no active offensive actions have been recorded, but the enemy carried out 96 artillery attacks. On the the South-Slobozhansk axis, the enemy stormed AFU positions five times near the settlements of Vovchansk and Kamyanske - currently the enemy attacks have been repelled. Air strikes were carried out on Vovchanski Khutory, Artilne and Zybyne.

On the Kupyansk axis, the enemy tried to advance unsuccessfully three times near Stepovaya Novoselivka, Kruglyakivka and towards Pishchane.

On the Liman axis, the Russian army attacked ten times, near the settlements of Kolodyazi, Torske and towards Zelenaya Dolyna, Shandryholovy, Hrekivka, Druzhelyubivka. Three clashes are ongoing. On the Seversk axis, AFU defenders repelled two enemy attacks in the Hryhorivka area.

Four attacks by enemy units were repelled by our soldiers on the Kramatorsk axos in the areas of Chasovy Yar, Stupochok and in the direction of Bila Hora. Another clash is ongoing.

On the Toretsk axis, the enemy attacked eight times, near Toretsk, Nelipivka, in the directions of Rusyny Yar and Yablunivka. One clash is currently underway.

On the Novopavlivka axis, the aggressor attacked nine times near the settlements of Vesele, Novosilka, Shevchenko, Vilne Pole - towards Novopil, Zaporizhzhia, Komar. Five clashes are still ongoing. In the Hulyaipil direction, Malynovka was attacked with unguided missiles. No active enemy offensive actions were recorded. On the Orikhiv axis, occupiers, with the support of aviation, advanced in the Kamyanske area. There was only one combat engagement on this axis.

On the Dnipro axis, the enemy attacked the positions of the Defense Forces three times, and in addition, it carried out an airstrike on the settlement of Odradokamyanka.

On other axes of the front, the situation did not change significantly.

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 77 бойових зіткнень, найбільш активні бойові дії противник вів на покровському напрямку російські війська 26 разів намагались потіснити Сили оборони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік населених пунктів Полтавка і Володимирівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки. Два боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються", йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі у вівторок

За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Зазначається, що від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти: Гарбузи Харківської області; Тимоновичі, Хрінівка Чернігівської області; Мар’їне, Дмитрівка, Порозок, Велика Писарівка, Мезенівка, Їздецьке, Бачівськ Сумської області.

Повідомляється, що на північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби активних наступальних дій не зафіксовано, проте противник здійснив 96 артилерійських обстрілів. На південно-слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – на даний час ворожі атаки відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного – був зупинений нашими захисниками.

На лиманському напрямку росармія атакувала десять разів, поблизу населених пунктів Колодязі, Торське та в бік Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки, Дружелюбівки. Три боєзіткнення тривають. На сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Чотири атаки ворожих підрозділів відбили наші воїни на краматорському напрямку в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває.

На торецькому напрямку противник атакував вісім разів, неподалік Торецька, Неліпівки, в напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Наразі точиться одне боєзіткнення.

На новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів атакував поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле – в бік Новополя, Запоріжжя, Комара. Досі продовжуються п’ять боєзіткнень. На гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було атаковано Малинівку. Активних наступальних дій противника не фіксувалося. На оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації наступали в районі Кам’янського. Всього на напрямку відбулося одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони, крім того – завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Джерела: https://t.me/GeneralStaffZSU/25846