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20:14 16.03.2022

New U.S. aid to Ukraine includes 800 Stinger air defense systems and 2,000 Javelin – White House

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New U.S. aid to Ukraine includes 800 Stinger air defense systems and 2,000 Javelin – White House

Белый дом заявил, что новый пакет помощи США для Украины на сумму 800 миллионов долларов включает 800 систем ПВО Stinger и 2000 Javelin.

«Новый пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов включает в себя: 800 зенитных систем Stinger, 2000 Javelin, 1000 единиц легкого противотанкового оружия и 6000 противотанковых систем AT-4, 100 тактических беспилотных авиационных комплексов, 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолеты, 400 пулеметов и 400 дробовиков, более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометов и минометов, 25 тысяч комплектов бронежилетов и 25 тысяч касок», — говорится в сообщении Белого дома на его сайте в среду.

Отмечается, что в результате выделения 800 млн долларов общая помощь США в сфере безопасности, выделенная Украине, только за последнюю неделю составила 1 млрд долларов, а с начала работы администрации Байдена - 2 млрд долларов. Помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от Министерства обороны украинским военным, чтобы помочь им защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения России.

Tags: #usa #military #aid
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