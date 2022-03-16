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18:39 16.03.2022

NATO will continue to support Ukraine in its opposition to Russian aggression - Stoltenberg

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NATO will continue to support Ukraine in its opposition to Russian aggression - Stoltenberg

Союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ в их борьбе против российских захватчиков.

Соответствующее заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг после внеочередной встречи НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе в среду. Во встрече по защищенной связи принял участие Министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня министры договорились, что мы должны продолжать оказывать существенную поддержку Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", - сказал Резников.

«Министр обороны Украины Алексей Резников резко описал смерть и разрушения, вызванные войной президента Путина, решительное сопротивление украинцев вторжению и важность нашей постоянной поддержки. Мы все воздали должное мужеству украинского народа и Вооруженные силы Украины. Союзники и партнеры по НАТО в течение многих лет поддерживали Украину оборудованием и обучением. Мы помогаем Украине отстаивать ее фундаментальное право на самооборону, свободу и демократию, предоставляя значительное количество критически важной военной техники. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать оказывать существенную поддержку Украине. В том числе военными поставками, финансовой помощью и гуманитарной помощью. Союзники и партнеры по НАТО также принимают миллионы украинских беженцев», — сказал Столтенберг.

«Президент Путин должен остановить войну. Немедленно. Вывести свои войска. Немедленно. И заняться дипломатией. Добросовестно», — сказал он.

Tags: #nato #stoltenberg
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Interfax-Ukraine
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