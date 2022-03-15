Kuleba discusses coordination of steps to close all loopholes that Russia can use to evade sanctions with German foreign minister

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, в ходе которого стороны согласовали шаги по закрытию всех лазеек, которыми Россия может воспользоваться для уклонения от санкций.

"Позвоните моему немецкому коллеге Анналене Бербок. Благодарю Германию за поддержку нового раунда жестких санкций ЕС. Давление должно продолжать нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и не уйдет с Украины. Мы также скоординировали шаги, чтобы закрыть все лазейки для уклонения от санкций", - сказал Кулеба. в Твиттере во вторник.