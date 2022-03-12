Zelensky appeals to all world leaders with request to help release mayor of Melitopol

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного накануне российскими военнослужащими.

«Вчера оккупанты захватили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общественность города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. чуждый нашей земле, всей нашей земле Украины, и никогда не будет принят. Ночью и сегодня мы постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим мэром. Требование простое - немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся к все лидеры мира, которые говорят с Москвой, — Франция, Германия, Израиль и другие», — заявил Зеленский в видеообращении в субботу.

Глава государства отметил, что уже позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я буду говорить со всеми, кто мне нужен, чтобы освободить наших людей. Мы ожидаем, что они — лидеры мира — покажут, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простую вещь — освободить одного человека. Человек, представляющий весь Мелитопольская община. Украинцы, которые не сдаются", - сказал Зеленский.