Facts

13:47 12.03.2022

Zelensky appeals to all world leaders with request to help release mayor of Melitopol

1 min read
Zelensky appeals to all world leaders with request to help release mayor of Melitopol

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного накануне российскими военнослужащими.

«Вчера оккупанты захватили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общественность города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. чуждый нашей земле, всей нашей земле Украины, и никогда не будет принят. Ночью и сегодня мы постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим мэром. Требование простое - немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся к все лидеры мира, которые говорят с Москвой, — Франция, Германия, Израиль и другие», — заявил Зеленский в видеообращении в субботу.

Глава государства отметил, что уже позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я буду говорить со всеми, кто мне нужен, чтобы освободить наших людей. Мы ожидаем, что они — лидеры мира — покажут, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простую вещь — освободить одного человека. Человек, представляющий весь Мелитопольская община. Украинцы, которые не сдаются", - сказал Зеленский.

Tags: #president #mayor #melitopol
Загрузка...

MORE ABOUT

19:21 11.03.2022
Ukraine, Poland form strong alliance – Zelensky

Ukraine, Poland form strong alliance – Zelensky

17:23 11.03.2022
Mayor of Melitopol abducted by Russian military

Mayor of Melitopol abducted by Russian military

19:46 10.03.2022
Aliyev, Erdogan discuss Ukraine, bilateral cooperation at meeting in Ankara

Aliyev, Erdogan discuss Ukraine, bilateral cooperation at meeting in Ankara

16:03 10.03.2022
Zelensky discusses Ukraine's EU membership with President of Slovakia

Zelensky discusses Ukraine's EU membership with President of Slovakia

14:39 10.03.2022
Zelensky appoints Ukrainian ambassadors to Canada, Australia and Egypt

Zelensky appoints Ukrainian ambassadors to Canada, Australia and Egypt

14:39 10.03.2022
Occupants force people to take help from them to demonstrate it on propaganda channels - Zelensky

Occupants force people to take help from them to demonstrate it on propaganda channels - Zelensky

14:35 10.03.2022
Zelensky instructs govt to develop urban renewal program

Zelensky instructs govt to develop urban renewal program

14:18 10.03.2022
Russian propagandists to respond in same way as those who drop bombs on innocent people – Zelensky

Russian propagandists to respond in same way as those who drop bombs on innocent people – Zelensky

11:39 10.03.2022
Zelensky, Scholz discuss peace talks, defense support

Zelensky, Scholz discuss peace talks, defense support

19:22 09.03.2022
Poroshenko: I'm doing my best to support Zelensky

Poroshenko: I'm doing my best to support Zelensky

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Govt to reimburse utility bills to budgets of communities that receive IDPs for free - Ministry of Regional Development

Kyiv prepares for defense, reserve of food, medicine, essential goods being created - Klitschko

Within 2-3 weeks, Russian army to make another offensive attempt with involvement of volunteers from Middle East – Arestovych

SBU: Riots kick off among Russian military, army leadership of invader uses tactics of 'firing squads'

Seventy-nine children die, about 100 injured in Ukraine since war onset – PGO

LATEST

Communities accepting IDPs to receive additional funds from center - Zelensky

Enterprises to be able to pay salaries from arrested accounts - Ministry of Justice

Govt to reimburse utility bills to budgets of communities that receive IDPs for free - Ministry of Regional Development

Macron, Scholz have conversation with Putin - media

Kyiv prepares for defense, reserve of food, medicine, essential goods being created - Klitschko

COMMUNITIES ACCEPTING IDPS TO RECEIVE ADDITIONAL FUNDS FROM CENTER - ZELENSKY

RADA SHOULD IMMEDIATELY CANCEL VAT, EXCISE TAX ON FUEL - ZELENSKY

LOSSES OF INVADERS IN UKRAINE AMAZING - ZELENSKY

ZELENSKY ASKS ALL WORLD LEADERS TO HELP RELEASE MAYOR OF MELITOPOL

Ukraine creates national portal for documenting Russian war crimes

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD