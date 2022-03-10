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14:04 10.03.2022

Draft decision of EU summit says 'Ukraine belongs to European family,' but matter does not go further

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Draft decision of EU summit says 'Ukraine belongs to European family,' but matter does not go further

В проекте выводов саммита лидеров Евросоюза, который пройдет в Версале (Франция) 10 и 11 марта, относительно европейской перспективы говорится, что «Украина принадлежит к европейской семье», но статус кандидат не указан.

Это следует из проекта заключения, которым располагает "Интерфакс-Украина". «После решения глав государств и правительств ЕС от декабря 2016 года Европейский совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, осуществляя право Украины выбирать судьбе, Президент Украины подал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить заключение по этой заявке. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углубить наше партнерство. Украина принадлежит к нашей европейской семье", - говорится в проекте выводов.

В проекте документа Евросоюз заявил, что «две недели назад Россия вернула войну Европе. Неспровоцированная и ничем не оправданная военная агрессия России против Украины грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. причинение невыразимых страданий населению Украины. Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, и виновные будут привлечены к ответственности за эту агрессивную войну за свои преступления, в том числе за неизбирательное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским объектам", согласно проекту заключения.

В связи с этим ожидается, что лидеры ЕС приветствуют решение прокурора Международного уголовного суда о начале расследования. «Мы призываем к немедленному обеспечению безопасности и защищенности ядерных объектов Украины при содействии Международного агентства по атомной энергии. Мы требуем, чтобы Россия прекратила военные действия и немедленно и безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины. , и полностью уважает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в проекте выводов.

Кроме того, в проекте говорится, что лидеры ЕС высоко оценивают мужество народа Украины в защите своей страны и наших общих ценностей свободы и демократии. «Мы не оставим их в покое. ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Беларусь. Мы обеспечим полное выполнение принятых нами санкций. И по-прежнему готовы быстро действовать с дальнейшими санкциями по мере необходимости».

Ожидается, что будет изложена и позиция лидеров в отношении беженцев. «Мы предлагаем временную защиту всем военным беженцам из Украины. Мы воздаем должное европейским странам, особенно на границе с Украиной, за проявленную огромную солидарность в принятии украинских военных беженцев. ЕС и его государства-члены будут продолжать проявлять солидарность и предоставлять гуманитарную, медицинскую финансовую поддержку всем беженцам и принимающим их странам», — говорится в проекте выводов.

В связи с этим ожидается, что лидеры призовут к безотлагательному выделению средств путем быстрого принятия предложения о действиях Cohesion для беженцев в Европе (CARE) и через ReactEU. "Мы призываем Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Она должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам в Украине, а также разрешить безопасный проход тем гражданским лицам, которые хотят уехать", - заявили в ЕС. в проекте выводов.

Tags: #eu #summit #project
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