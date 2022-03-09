Some 17 people injured as result of air attack on Mariupol maternity hospital, no deaths – local authorities

В результате авиаудара российских войск по родильному дому в центре Мариуполя пострадали 17 человек, погибших нет, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди личного состава и рожениц. Что касается детей... ноль подтвержденных [ранений]. Что касается пострадавших, то пока цифра также остается на нуле", - сказал Кириленко в эфире национальный телемарафон в среду.