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20:27 09.03.2022

Some 17 people injured as result of air attack on Mariupol maternity hospital, no deaths – local authorities

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Some 17 people injured as result of air attack on Mariupol maternity hospital, no deaths – local authorities

В результате авиаудара российских войск по родильному дому в центре Мариуполя пострадали 17 человек, погибших нет, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди личного состава и рожениц. Что касается детей... ноль подтвержденных [ранений]. Что касается пострадавших, то пока цифра также остается на нуле", - сказал Кириленко в эфире национальный телемарафон в среду.

При этом он сообщил, что авиаудар был нанесен во время режима прекращения огня в Мариуполе, что, в том числе, подтвердили и россияне, работавшие в городе по гуманитарным коридорам.

Tags: #hospital #donetsk #shelling #wound
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Interfax-Ukraine
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