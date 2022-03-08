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14:18 08.03.2022

Ukraine should have collective security agreement with all neighbors, including Russia, leading states of world - Zelensky

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Ukraine should have collective security agreement with all neighbors, including Russia, leading states of world - Zelensky

Украина готова подписать любые соглашения о гарантиях безопасности со всеми соседними странами, в том числе с Российской Федерацией, и при участии ведущих государств мира - США, Франции, Германии, а также Турции, через которую Украина граничит Черное море, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По поводу НАТО я много раз говорил и доносил публичные послания и России, и Президенту Путину: мы готовы на любые гарантии безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия тоже среди этих государств, потому что Россия — наш сосед», — сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News, сообщается на сайте главы государства.

По его мнению, это будут гарантии не только Украине, но и Российской Федерации, о чем она постоянно говорит.

"Хотя я не знаю, от кого она себя защищает. Потому что Украина никогда ни на кого не нападала, а только вела оборонительные действия. Потому что защищает последнее, что у нас есть - семью и землю", - подчеркнул украинский президент.

Относительно требований, выдвинутых властями России к Украине, в частности о признании независимости оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, глава государства отметил, что по этому пункту возможен компромисс, но для этого Президент России Владимир Путин должен начать прямой диалог.

«Мы можем обсудить с Россией будущее Крыма и Донбасса», — сказал Зеленский.

Он назвал требования Российской Федерации о «деназификации» Украины чистой воды нацизмом, поскольку она направлена ​​на уничтожение украинской нации.

"Так же было в 1940-е годы, нацистская Германия денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что это может быть в современном мире. Что человек, заявляющий о денацификации, может получить какую-то поддержку для этого "Это преступление против народа. Потому что говорить "денацификация", а потом бомбить мирных жителей - это геноцид против украинского народа", - подчеркнул президент, выразив убеждение, что в будущем мир признает, что это было уничтожение народа Украины. Украина.

"Это случалось много раз в истории и всегда заканчивалось очень плохо. Но заканчивалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно, что они начали очищать мир от того или иного народа. А некоторым государствам было стыдно, что на этом страшный кровавый путь они не встали и не защитили другой народ", - добавил Зеленский.

Tags: #president #security #rf
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