Zelensky discusses steps towards European integration of Ukraine with premier of Luxembourg

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, в ходе которой обсуждались дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины.

«О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за помощь в размере 250 млн евро, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев. пути в ЕС обсуждались», — написал Зеленский в Twitter.