Some 520 people evacuated from Puscha-Vodytsia, they placed in kindergartens – local authorities

В связи с приближением активных боевых действий в Пущу-Водицу (Оболонский район Киева) оттуда были эвакуированы и размещены в детских садах других районов столицы около 520 человек, сообщает пресс-служба КГГА.

За два дня из Пущи-Водицы в связи с приближением активных боевых действий эвакуировано около 520 человек. Эвакуированные размещены в детских садах Киева.

Уточняется, что эвакуированные, у которых есть проблемы со здоровьем, доставлены в больницы.