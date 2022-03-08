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13:01 08.03.2022

Some 520 people evacuated from Puscha-Vodytsia, they placed in kindergartens – local authorities

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Some 520 people evacuated from Puscha-Vodytsia, they placed in kindergartens – local authorities

В связи с приближением активных боевых действий в Пущу-Водицу (Оболонский район Киева) оттуда были эвакуированы и размещены в детских садах других районов столицы около 520 человек, сообщает пресс-служба КГГА.

За два дня из Пущи-Водицы в связи с приближением активных боевых действий эвакуировано около 520 человек. Эвакуированные размещены в детских садах Киева.

Уточняется, что эвакуированные, у которых есть проблемы со здоровьем, доставлены в больницы.

"Городские власти делают все возможное, чтобы помочь жителям. В городе создан гуманитарный штаб для тех, кто в ней больше всего нуждается. Если вы можете оказать помощь или вам она нужна, заполните соответствующую форму на сайте: https://potreby.kyivcity.gov.ua/", - сообщили в КГГА.

Tags: #kyiv #evacation
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