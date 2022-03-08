ICRC prohibits use of its emblem on evacuation vehicles – Zelensky

Международный комитет Красного Креста (МККК) запрещает использование своей эмблемы на эвакуационных машинах, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Комитет Красного Креста, запрещает нам использовать эмблему на своих автомобилях. Выполнение гуманитарных миссий. Красный Крест запрещает, как свои собственные. И это показательно "Это о многом говорит. То, что какие-то люди, очень влиятельные, решили покончить с украинцами", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина направила в Мариуполь колонны с гуманитарной помощью, транспорт для спасения людей.