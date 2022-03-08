Blame for bombing of cities lies with Russia, responsibility lies with those in West who does not secure sky – Zelensky

Вина за гибель мирных жителей от авиаударов лежит на российском государстве, но ответственность лежит на тех, кто не может решиться закрыть украинское небо, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В видеообращении, опубликованном во вторник утром, он сказал, что «вина за каждую гибель каждого человека на Украине от авиаударов и в блокадных городах однозначно лежит на российском государстве. На российских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы». .Кто нарушает все правила войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина лежит на оккупантах".

"Но ответственность за это лежит на тех, кто уже 13 дней не может принять решение где-то на Западе, где-то в кабинетах. На тех, кто еще не закрепил украинское небо. От российских ассасинов. Кто не спасти наши города от ударов с воздуха. От этих бомб, ракет. Хотя, может быть", - сказал президент.