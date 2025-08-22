09:33 22.08.2025
Canadian FM, US Secretary of State discuss support for Ukraine
Canadian Foreign Minister Anita Anand met with US Secretary of State Marco Rubio in Washington on Thursday to discuss support for Ukraine.
“Today, I had a productive meeting with Secretary Rubio in Washington. We discussed collaboration on shared priorities, including: supporting Ukraine, advancing Arctic security, addressing the security crisis in Haiti and continuing to provide humanitarian aid in Gaza,” she said on X.