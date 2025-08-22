Interfax-Ukraine
Facts
09:33 22.08.2025

Canadian FM, US Secretary of State discuss support for Ukraine

1 min read

Canadian Foreign Minister Anita Anand met with US Secretary of State Marco Rubio in Washington on Thursday to discuss support for Ukraine.

“Today, I had a productive meeting with Secretary Rubio in Washington. We discussed collaboration on shared priorities, including: supporting Ukraine, advancing Arctic security, addressing the security crisis in Haiti and continuing to provide humanitarian aid in Gaza,” she said on X.

Tags: #discussed #rubio #anand

