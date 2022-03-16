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21:00 16.03.2022

Invaders unsuccessfully try to break into Chernihiv, their plane shot down in region – Ministry of Defense

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Invaders unsuccessfully try to break into Chernihiv, their plane shot down in region – Ministry of Defense

Российские оккупационные войска в среду безуспешно пытались прорваться в Чернигов, понесли потери и отступили, сообщает Telegram-канал Минобороны Украины.

«Захватчики попытались прорваться в Чернигов, но их ждала Территориальная оборона. Противник понес значительные потери и отступил. Бойцы Территориальной обороны удерживают позиции и увеличивают количество укреплений. Победа за нами!» говорится в сообщении.

С начала дня подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ уничтожили два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 под Николаевом и один самолет Су-34 в Черниговской области.

«Российские оккупанты продолжают грубо нарушать нормы международного гуманитарного права, нанося ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, населенным пунктам, обстреливая колонны мирного населения из артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня при эвакуации из районов активных боевых действий. Зафиксированы взятие в заложники мирных жителей, грабежи местного населения, мародерство и похищение людей", - говорится в сообщении Минобороны на 18:00.

Tags: #war #region #chernihiv
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Interfax-Ukraine
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