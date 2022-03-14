Two people killed, one injured due to Russian shelling of residential building in Kharkiv downtown - prosecutor's office

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры следователи Главного управления СБУ в области начали досудебное расследование по факту обстрела улицы Свободы, в результате которого два человека погибли и один пострадал.

«По данным следствия, 14 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ осуществили артиллерийский обстрел улицы Свободы в Харькове. В результате этих действий страны-агрессора разрушен жилой дом, ряд зданий повреждения, есть пострадавшие. Также погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются", - сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.