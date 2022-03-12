SBU publishes interception of occupiers' conversations: They given command to shoot at civilians, children in Kharkiv

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фрагмент перехваченного разговора российских оккупантов, которым была поставлена ​​задача «взять Харьков».

«Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду убивать [использование нецензурной лексики в исходном тексте] всех, всех подряд: мирных жителей, детей, не важно… убивать всех, всех. Вот город, на каком-нибудь военном украинском заводе, разрушай старое оборудование, девятиэтажки, кого увидишь, кто фонариком посветит, всех убей... — сказали собеседники.