SBU publishes interception of occupiers' conversations: They given command to shoot at civilians, children in Kharkiv
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фрагмент перехваченного разговора российских оккупантов, которым была поставлена задача «взять Харьков».
«Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду убивать [использование нецензурной лексики в исходном тексте] всех, всех подряд: мирных жителей, детей, не важно… убивать всех, всех. Вот город, на каком-нибудь военном украинском заводе, разрушай старое оборудование, девятиэтажки, кого увидишь, кто фонариком посветит, всех убей... — сказали собеседники.
Он также сообщил, что оккупанты несут большие потери. По его словам, из 2000 военнослужащих "ЛНР" ушли от 20 до 25 человек.