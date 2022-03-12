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19:01 12.03.2022

SBU publishes interception of occupiers' conversations: They given command to shoot at civilians, children in Kharkiv

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SBU publishes interception of occupiers' conversations: They given command to shoot at civilians, children in Kharkiv

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала фрагмент перехваченного разговора российских оккупантов, которым была поставлена ​​задача «взять Харьков».

«Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду убивать [использование нецензурной лексики в исходном тексте] всех, всех подряд: мирных жителей, детей, не важно… убивать всех, всех. Вот город, на каком-нибудь военном украинском заводе, разрушай старое оборудование, девятиэтажки, кого увидишь, кто фонариком посветит, всех убей... — сказали собеседники.

Он также сообщил, что оккупанты несут большие потери. По его словам, из 2000 военнослужащих "ЛНР" ушли от 20 до 25 человек.

Tags: #kyiv #president #war
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Interfax-Ukraine
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