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20:17 09.03.2022

France provides 20 tonnes of aid for policemen, war-affected residents of Kyiv region – Social Policy Ministry

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France provides 20 tonnes of aid for policemen, war-affected residents of Kyiv region – Social Policy Ministry

Франция предоставила Украине 20 тонн помощи, она пришла для нужд Нацполиции и пострадавших от войны жителей Киевщины, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Министерством социальной политики совместно с Всеукраинской ассоциацией общественных организаций "Общественный парламент" организована первая поставка лекарственных средств, медицинского оборудования и продуктов питания для длительного хранения из Франции... Общий вес полученной помощи составляет 20 тонн, из которых пятая часть — продукты питания», — сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По данным Минсоцполитики, эта помощь предназначена для нужд Национальной полиции Украины и жителей Киевской области. В среду оно было отправлено адресатам.

Tags: #help #france
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