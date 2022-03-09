France provides 20 tonnes of aid for policemen, war-affected residents of Kyiv region – Social Policy Ministry

Франция предоставила Украине 20 тонн помощи, она пришла для нужд Нацполиции и пострадавших от войны жителей Киевщины, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Министерством социальной политики совместно с Всеукраинской ассоциацией общественных организаций "Общественный парламент" организована первая поставка лекарственных средств, медицинского оборудования и продуктов питания для длительного хранения из Франции... Общий вес полученной помощи составляет 20 тонн, из которых пятая часть — продукты питания», — сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.