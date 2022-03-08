Decree on withdrawal of Ukrainian personnel from peacekeeping forces posted on presidential website
На сайте главы государства размещен указ, которым Президент Украины Владимир Зеленский вывел национальный миротворческий контингент из состава международных операций по поддержанию мира и безопасности с целью привлечения их к обороне Украины из состава Российской Федерации.
"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, в целях защиты суверенитета и территориальной целостности государства, в соответствии со статьей 7 Закона Украины об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, Принято решение о выводе национального контингента и национального персонала, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в указе.
Настоящий документ вступает в силу со дня его опубликования.