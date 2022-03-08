Facts

14:08 08.03.2022

Decree on withdrawal of Ukrainian personnel from peacekeeping forces posted on presidential website

1 min read
Decree on withdrawal of Ukrainian personnel from peacekeeping forces posted on presidential website

На сайте главы государства размещен указ, которым Президент Украины Владимир Зеленский вывел национальный миротворческий контингент из состава международных операций по поддержанию мира и безопасности с целью привлечения их к обороне Украины из состава Российской Федерации.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, в целях защиты суверенитета и территориальной целостности государства, в соответствии со статьей 7 Закона Украины об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, Принято решение о выводе национального контингента и национального персонала, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в указе.

Настоящий документ вступает в силу со дня его опубликования.

Tags: #return #peacekeepers #decret
Загрузка...

MORE ABOUT

10:02 08.03.2022
Zelensky recalls Ukrainian personnel from peacekeeping forces

Zelensky recalls Ukrainian personnel from peacekeeping forces

15:50 07.03.2022
Yermak on shelling of Kharkiv: We to do all possible so that people can return to civilian life

Yermak on shelling of Kharkiv: We to do all possible so that people can return to civilian life

15:50 06.03.2022
Over 140,000 Ukrainians return to country since start of Russian attack – Border Guard Service

Over 140,000 Ukrainians return to country since start of Russian attack – Border Guard Service

15:32 06.03.2022
Ukraine asks UN Security Council to introduce peacekeeping contingent to protect critical industrial infrastructure – Sybiha

Ukraine asks UN Security Council to introduce peacekeeping contingent to protect critical industrial infrastructure – Sybiha

12:37 04.03.2022
Rada supports introduction of peacekeeping forces to Ukraine – Korniyenko

Rada supports introduction of peacekeeping forces to Ukraine – Korniyenko

14:46 03.03.2022
Almost 40,000 Ukrainians liable for military service return to country via checkpoints in Lviv region – Border Guard Service

Almost 40,000 Ukrainians liable for military service return to country via checkpoints in Lviv region – Border Guard Service

20:02 23.02.2022
At UN General Assembly, Kuleba recalls Ukraine's request to host peacekeeping mission

At UN General Assembly, Kuleba recalls Ukraine's request to host peacekeeping mission

09:52 06.01.2022
Poroshenko says he to return to Ukraine on Jan 17

Poroshenko says he to return to Ukraine on Jan 17

11:48 25.12.2020
Political prisoner Shumkov returns to Ukraine – Ombudsman

Political prisoner Shumkov returns to Ukraine – Ombudsman

15:29 09.12.2020
Zelensky welcomes return to Ukraine of two citizens detained in Iraq for three years

Zelensky welcomes return to Ukraine of two citizens detained in Iraq for three years

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Over 2 mln people left Ukraine in 12 days of war – UN

Russian occupiers do not let people out of Mariupol for evacuation – JFO

Russian troops launch attack in direction of humanitarian corridor in Mariupol – JFO HQ

ICRC prohibits use of its emblem on evacuation vehicles – Zelensky

Blame for bombing of cities lies with Russia, responsibility lies with those in West who does not secure sky – Zelensky

LATEST

World can do more to help Ukraine fight Russia – Kuleba

Ukrainian ombudsperson calls on ICRC to take all possible measures to evacuate residents of Bucha, Kyiv region

Threat to Ukraine's nuclear facilities remains at highest level - Ukraine's nuclear regulator

Russians turn our children into 'children of war' – Podoliak

Message about capture of Izyum by Russian occupiers is not true – Arestovych

Ukraine should have collective security agreement with all neighbors, including Russia, leading states of world - Zelensky

Zelensky thanks World Bank's President for supporting Ukraine

Over 2 mln people left Ukraine in 12 days of war – UN

Emergency Service: Evacuation continues from Sumy region and Irpin

Russian troops damage consulate of Greece, OSCE SMM office in Mariupol, destroy consulates of Slovenia, Azerbaijan, Albania in Kharkiv – MFA

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD