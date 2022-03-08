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12:01 08.03.2022

Child died of dehydration in Mariupol – Zelensky

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Child died of dehydration in Mariupol – Zelensky

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гуманитарной катастрофе в окруженных украинских городах, которая приводит к гибели мирных жителей, в том числе детей.

"В Мариуполе впервые за десятилетия, видимо, впервые после фашистского вторжения, ребенок умер от обезвоживания. Услышьте меня сегодня, дорогие партнеры! От обезвоживания. Умерший ребенок. В 2022 году!" — сказал он в видеообращении во вторник утром.

По словам Зеленского, "оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбы. Наш мирный город, который никогда в своей истории России не угрожал! Добрые, тихие, искренние Сумы! Которые превращают в ад".

"Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без какой-либо внутренней злобы. Его оцепили. Заблокировали. И специально истощают. Специально пытают. Умышленно отключают связь. Умышленно перекрывают подачу еды и воды", - сказал он.

Tags: #president #children #war
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Interfax-Ukraine
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