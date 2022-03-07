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20:55 07.03.2022

Vereschuk: Blocking evacuation from war zones, Russia takes hostage over 2,000 foreign students

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Vereschuk: Blocking evacuation from war zones, Russia takes hostage over 2,000 foreign students

Российские войска, блокирующие эвакуацию мирных жителей из городов, расположенных в зонах активных боевых действий, фактически взяли в заложники более 2000 иностранных студентов украинских вузов, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"659 студентов из Индии, 160 из Китая, 144 из Турции, 400 студентов из Нигерии. Среди студентов - граждане стран Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, в том числе ЮАР, Казахстана, Сингапур и Саудовская Аравия. Всего 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Все они сейчас застряли в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне именно из-за российских обстрелов», — сообщил Верещук в Facebook.

«Взят в заложники иностранных студентов. Это то, что делают русские в Украине, блокируя их эвакуацию», — сказала она.

Игнорируя иностранные просьбы открыть гуманитарные коридоры для студентов, россияне «наслаждаются унижением целых стран», заявил Верещук, включая Китай, Индию и Турцию.

"Все это свидетельствует о том, что российское руководство полностью потеряло чувство реальности. Это начало конца, который будет страшным. Для россиян. И мы работаем. Если завтра удастся открыть гуманитарный коридор из Сум в Полтава для женщин, детей и стариков, то по этому коридору будем вытаскивать и иностранных студентов", - сказала она.

Tags: #foreign #evacuation #students
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