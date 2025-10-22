17:01 22.10.2025
Today is first step opening the way for Ukraine to receive Swedish Gripen aircraft – Zelenskyy
Photo: https://t.me/V_Zelenskiy_official/
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson have begun work on obtaining Gripen aircraft for Ukraine.
"We have begun work to support Ukraine's Gripen fleet, and we expect that future contracts will allow us to receive at least 100 such aircraft," Zelenskyy said during a press conference in Sweden on Wednesday.