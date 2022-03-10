Telecom

18:37 10.03.2022

To save economy, necessary to abolish customs, reduce non-military govt spending, free roads in peaceful territories from roadblocks – expert

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To save economy, necessary to abolish customs, reduce non-military govt spending, free roads in peaceful territories from roadblocks – expert

Для спасения экономики страны необходимо отменить собственную таможню и просить соседние страны и весь мир дерегулировать импортно-экспортные процедуры в Украину, а также решить вопрос логистики на украинских дорогах, Владимир Поперешнюк, совладелец Об этом говорится в сообщении группы компаний «Новая Почта».

«Что нужно сделать для спасения экономики. Первое — отменить собственную таможню и попросить соседние страны и весь мир дерегулировать ввозно-вывозные процедуры в Украину. Ведь с начала войны тысячи предприятий разрушены, экономические цепочки внутри страны разорваны. Поэтому нужно переходить на «резервные» потоки с Запада», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Поперешнюка, если этого не сделать, нынешняя ситуация приведет к болезненным гуманитарным последствиям.

Отдельно бизнесмен отмечает наличие проблем с перевозкой грузов по украинским дорогам.

«Необходимо освободить проезд по дорогам Украины от блокпостов и комендантского часа на относительно мирных территориях. С учетом разрушений и блокировок многих дорог, увеличения количества беженцев, искусственное ограничение движения транспорта — ничто. больше, чем преступная халатность. Товары и люди должны свободно перемещаться внутри страны и за ее пределами", - сказал он.

Кроме того, Поперешнюк подчеркивает необходимость радикального сокращения всех, кроме военных статей, государственных расходов.

"Необходимо уравнять расходы бюджета с его доходами, которые предсказуемо резко падают, чтобы удержать гривну от гиперинфляции. Здесь нам потребуется мировая финансовая поддержка", - сказал бизнесмен.

Он также рекомендует уволить всех чиновников, кроме тех, кто обеспечивает боеготовность армии и гуманитарную помощь, которых, по словам Поперешнюка, останется не более 10%.

Tags: #economy #war #opinion #measures
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