Conscripts to be involved in defense only in case of hostilities on previously peaceful territory - AFU

Призывники будут привлекаться к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, заявил начальник отдела кадров штаба Главкомата Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

«Срочники, как правило, служили в подразделениях обеспечения в тылу боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил не привлекались, поэтому их сейчас специально в эту зону никто не направляет. обстоятельствах, когда на вчерашней мирной территории будут боевые действия - эти военнослужащие наравне со всеми будут привлекаться к обороне этих воинских частей и с оружием в руках защищать наше государство", - сказал Горбач на брифинге в Украинский медиацентр в Киеве во вторник.

Он отметил, что на период мобилизации выпуск призывников, а также призыв на военную службу не осуществляется.