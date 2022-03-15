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15:44 15.03.2022

Conscripts to be involved in defense only in case of hostilities on previously peaceful territory - AFU

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Conscripts to be involved in defense only in case of hostilities on previously peaceful territory - AFU

Призывники будут привлекаться к обороне государства только в случае боевых действий на ранее мирной территории, заявил начальник отдела кадров штаба Главкомата Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

«Срочники, как правило, служили в подразделениях обеспечения в тылу боевых воинских частей. К задачам в зоне Операции объединенных сил не привлекались, поэтому их сейчас специально в эту зону никто не направляет. обстоятельствах, когда на вчерашней мирной территории будут боевые действия - эти военнослужащие наравне со всеми будут привлекаться к обороне этих воинских частей и с оружием в руках защищать наше государство", - сказал Горбач на брифинге в Украинский медиацентр в Киеве во вторник.

Он отметил, что на период мобилизации выпуск призывников, а также призыв на военную службу не осуществляется.

«В целом прохождение военной службы на период военного времени ничем не отличается от законодательства», — сказал Горбах.

Tags: #war #conscripts
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Interfax-Ukraine
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