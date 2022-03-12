Govt to reimburse utility bills to budgets of communities that receive IDPs for free - Ministry of Regional Development

Правительство будет возмещать коммунальные платежи в бюджеты громад, которые бесплатно примут мигрантов, сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Отмечается, что соответствующее постановление принято 11 марта 2022 года.

«Общины, предоставившие бесплатное жилье переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (при школах, детских садах и т. д.), могут получить компенсацию коммунальных расходов», — говорится в сообщении пресс-службы министерств.

В частности, рассказываем обо всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, закупкой дров, поддонов и угля.

Для получения компенсации громадам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

«Военные управления направят соответствующие данные по населенным пунктам в Минрегионразвития, а Минрегион подготовит акт правительства о выделении средств», — отметили в ведомстве.