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14:06 12.03.2022

Govt to reimburse utility bills to budgets of communities that receive IDPs for free - Ministry of Regional Development

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Govt to reimburse utility bills to budgets of communities that receive IDPs for free - Ministry of Regional Development

Правительство будет возмещать коммунальные платежи в бюджеты громад, которые бесплатно примут мигрантов, сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

Отмечается, что соответствующее постановление принято 11 марта 2022 года.

«Общины, предоставившие бесплатное жилье переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (при школах, детских садах и т. д.), могут получить компенсацию коммунальных расходов», — говорится в сообщении пресс-службы министерств.

В частности, рассказываем обо всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, закупкой дров, поддонов и угля.

Для получения компенсации громадам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

«Военные управления направят соответствующие данные по населенным пунктам в Минрегионразвития, а Минрегион подготовит акт правительства о выделении средств», — отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года, будут возмещены, то есть в начале апреля общины смогут подать свои заявления на возмещение.

Tags: #idps #utilities #refund
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