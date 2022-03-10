Facts

17:43 10.03.2022

Ukraine launches 'Russia will pay' portal to collect info about destruction

1 min read
Ukraine launches 'Russia will pay' portal to collect info about destruction

Офис президента, Минэкономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект "Россия заплатит" - портал для сбора информации об объектах, разрушенных в результате полномасштабной войны России против Украины.

"На специальном сайте https://damaged.in.ua/ каждый желающий сможет предоставить информацию о вреде, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использоваться правительством Украины как доказательства в международных судах для возмещения России причиненного ущерба», — говорится в сообщении Института KSE в четверг.

В настоящее время ресурс содержит информацию о повреждениях инфраструктуры и жилых домов за первые 14 дней войны, собранную KSE и волонтерами. Данные основаны на анализе 1800 сообщений граждан, органов местного самоуправления о потерях и ущербе по всей стране.

Tags: #russia #war #destructions
Загрузка...

MORE ABOUT

18:37 10.03.2022
To save economy, necessary to abolish customs, reduce non-military govt spending, free roads in peaceful territories from roadblocks – expert

To save economy, necessary to abolish customs, reduce non-military govt spending, free roads in peaceful territories from roadblocks – expert

18:33 10.03.2022
Ukraine to accept Russia's surrender with understanding – Reznikov

Ukraine to accept Russia's surrender with understanding – Reznikov

18:30 10.03.2022
Obolon corporation severs cooperation with Russia due to its military aggression in Ukraine

Obolon corporation severs cooperation with Russia due to its military aggression in Ukraine

17:24 10.03.2022
Kyivstar allocates extra UAH 5 mln in humanitarian aid to hospitals

Kyivstar allocates extra UAH 5 mln in humanitarian aid to hospitals

17:08 10.03.2022
Sony Music Group suspends activities in Russia – Tkachenko

Sony Music Group suspends activities in Russia – Tkachenko

15:46 10.03.2022
Zelensky signs law on expropriation of Russian property in Ukraine

Zelensky signs law on expropriation of Russian property in Ukraine

15:42 10.03.2022
Mykolaiv regional head opens hotline for Russian soldiers who 'want to stay alive'

Mykolaiv regional head opens hotline for Russian soldiers who 'want to stay alive'

15:40 10.03.2022
Sixty-three Ukrainian hospitals shelled, five doctors die amid aggressor attacks since war start- Liashko

Sixty-three Ukrainian hospitals shelled, five doctors die amid aggressor attacks since war start- Liashko

15:35 10.03.2022
Grossi on possibility of Ukraine-IAEA-Russia meeting: no decision on this yet

Grossi on possibility of Ukraine-IAEA-Russia meeting: no decision on this yet

15:30 10.03.2022
Kuleba hopes Lavrov to convey to Moscow Ukraine's requests for permission to provide humanitarian aid to Mariupol, 24-hour ceasefire regime

Kuleba hopes Lavrov to convey to Moscow Ukraine's requests for permission to provide humanitarian aid to Mariupol, 24-hour ceasefire regime

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Ukraine to accept Russia's surrender with understanding – Reznikov

Russian invaders mine coast of Kakhovka reservoir near Zaporizhia NPP – Energoatom

GTSOU head warns of risks associated with compressor stations enemy control, gas transit problems

Forty-four evacuation buses leave Izium – Synehubov

Ukraine ready to discuss obtaining security guarantees from permanent members of UN Security Council, neighbors - FM

LATEST

Energoatom: report about connecting Chornobyl NPP to Belarusian energy system is fake

UN condemns execution of another death sentence in Belarus

Largest agricultural associations of Ukraine accepted into European agrarian community - Ukrainian Agri Council

Kuleba, French FM discuss results of his meeting with Lavrov

Kyiv preparing to repulse aggressor – Klitschko

Govt sets norm of public sector dividends for 2021 at 50%, Naftogaz - 95%, Ukrhydroenergo - 40%

UAH 120 mln collected for army through Diia- Fedorov

Ukraine to ask partners to tie sanctions against Russia to disruption of evacuation along humanitarian corridors - Vereschuk

Due to massive shelling in Kharkiv, almost 350 residential buildings left without heat

Ukrainian businessmen set up second warehouse center for humanitarian aid in Poland

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD