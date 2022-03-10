Ukraine launches 'Russia will pay' portal to collect info about destruction
Офис президента, Минэкономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект "Россия заплатит" - портал для сбора информации об объектах, разрушенных в результате полномасштабной войны России против Украины.
"На специальном сайте https://damaged.in.ua/ каждый желающий сможет предоставить информацию о вреде, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использоваться правительством Украины как доказательства в международных судах для возмещения России причиненного ущерба», — говорится в сообщении Института KSE в четверг.
В настоящее время ресурс содержит информацию о повреждениях инфраструктуры и жилых домов за первые 14 дней войны, собранную KSE и волонтерами. Данные основаны на анализе 1800 сообщений граждан, органов местного самоуправления о потерях и ущербе по всей стране.