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09:21 10.03.2022

Ukrainian army holds enemy's offensive in three directions, conducts all-round defense of Mariupol – General Staff

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Ukrainian army holds enemy's offensive in three directions, conducts all-round defense of Mariupol – General Staff

Украинская армия сдерживает силы противника на трех оперативных направлениях, продолжает оборонять Киев, Харьков, Ахтырку и Мариуполь. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины наносят значительный урон противнику в воздухе и на земле. Противник деморализован, увеличивается число дезертиров, сообщили в Генштабе.

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление Вооруженных сил России в Донецком, Слобожанском и части Таврического оперативного района. Они обороняют украинские города Харьков и Ахтырку. наступление в юго-восточном направлении. Ведется круговая оборона города Мариуполя", - говорится в утреннем сообщении Генштаба в Facebook в четверг утром.

При этом продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

В Северском районе украинские защитники держат оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения противника в направлении Киева.

В Генштабе подчеркнули, что группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневой урон наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи.

На южном направлении сдерживание противника ведется на направлениях Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовка (Херсонская область).

«На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи по территориальной обороне», — сообщили в украинских военных.

«Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает воздушные атаки противника, обеспечивает прикрытие ПВО важных объектов Украины и группировок войск. За последние двое суток истребительная авиация и подразделения ПВО "Воздушно-ракетными силами уничтожены четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника", - говорится в сообщении.

Генштаб констатировал, что противник замедлил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно возросло количество случаев дезертирства и грабежей.

Tags: #russia #war #situation
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