EC calls for protection of unaccompanied minors evacuating from Ukraine who may become victims of trafficking

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон говорит, что уже есть сообщения о том, что преступники забирают сирот из детских домов Украины, выдавая себя за их родственников, когда они пересекают границу для дальнейшей торговли, в общем потоке беженцев.

В связи с этим она призвала сделать все возможное для защиты наиболее уязвимой категории украинских беженцев — несовершеннолетних без сопровождения взрослых, которые могут стать жертвами торговли людьми. Об этом она заявила во вторник, выступая на пленарном заседании Европарламента по вопросу «Ухудшение ситуации с беженцами вследствие российской агрессии против Украины».

"Позвольте мне поднять вопрос, который вызывает у меня наибольшее беспокойство. Речь идет о детях. Мы не знаем точно, сколько детей прибыло в ЕС. Из того, что я видел своими глазами, когда был на границе - я бы предположил, что почти Половина из двух миллионов может быть дети.Эти дети должны ходить в школу,им нужна какая-то нормальная жизнь.Срочно нужно поддержать детей,бежавших от войны.Но мы также должны обеспечить, чтобы мы могли оказать поддержку самым уязвимым детям – беспризорным детям», – сказал еврокомиссар.

Она рассказала, что депутаты Европарламента видели фотографии маленьких детей, пересекающих границу «в одиночку, с маленькой сумкой, без родителей». «К сожалению, в этой ситуации мы знаем, что существует очень высокий риск того, что несовершеннолетние без сопровождения могут стать жертвами преступлений, которые хотели бы использовать их в различных целях. Например, для торговли. У нас есть сообщения о преступниках, использующих детей-сирот из детских домов в Украина, пересекают границу, выдавая себя за родственников ребенка, а затем используют его для торговли людьми", - сказал Йоханссон.

В связи с этим она выразила уверенность, что ЕС обязан защищать этих детей. «Мы должны сделать гораздо больше, чем мы сделали до сих пор. Мы должны поддерживать детей лучше, чем мы могли сделать до сих пор. Им нужна наша поддержка. Это (поток беженцев) не скоро закончится. Путин ведет свою войну без каких-либо ограничения или помилование. Будет больше, худшее еще впереди. Многие миллионы будут бежать. И мы должны их приветствовать", - сказал еврокомиссар.

Она также сообщила, что за 12 дней в ЕС прибыло около двух миллионов беженцев. «Для сравнения, за 12 дней мы приняли два миллиона беженцев. Это столько же, сколько ЕС получил за период 2015 и 2016 годов вместе взятых. Более миллиона в Польше, почти полмиллиона в Румынии, 170 тысяч в Венгрии, 130 человек. в Словакии. Государства-члены проделывают выдающуюся работу», — сказал Йоханнсон.