About 132,000 people cross state border of Ukraine in western section, 14,000 return to Ukraine over past day - Border Service

Государственная пограничная служба сообщает, что за минувшие сутки государственную границу Украины на западном участке пересекли около 132 тысяч человек, 14 тысяч вернулись в Украину.

"В течение суток 7 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли около 132 тысяч человек и около 13 тысяч транспортных средств. Пассажиропоток остался на уровне предыдущего дня, немного уменьшилось количество людей, ожидающих пересечения границы", - говорится в сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Министерство еще раз рекомендовало использовать погранпереходы на границе с Венгрией для более быстрого пересечения границы, так как они пока менее загружены (почти пустые), а также со Словакией и Молдовой.

«7 марта в Украину вернулись почти 14 тысяч человек, из них более 11 тысяч граждан Украины! Мы гордимся и благодарим наших соотечественников, которые вернулись на Родину в столь сложное для нее время», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пограничники и таможенники продолжают оформлять гуманитарную помощь для населения Украины и наших защитников.