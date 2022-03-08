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12:01 08.03.2022

Payment of UAH 6,500 aid to those who lost job due to war starts today – Digital Ministry

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Payment of UAH 6,500 aid to those who lost job due to war starts today – Digital Ministry

С сегодняшнего дня, 8 марта, началась выплата 6500 гривен помощи украинцам, потерявшим работу из-за войны, сообщил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

"Украинцы с сегодняшнего дня могут получить 6500 гривен в рамках eAid. Именно в тех районах, где идут самые активные боевые действия. Выплату можно потратить на что угодно. Из программы снято ограничение на определенный вид бизнеса, ", - говорится в отчете.

Отмечается, что эту помощь могут получить работники, за которых уплачивается социальный налог, и предприниматели всех групп.

Для получения платежа необходимо авторизоваться в Дийе и выбрать сервис eAid. Далее нужно выбрать карту eAid, а если у кого-то ее нет, то ее необходимо оформить. После этого нужно нажать кнопку «Получить помощь» и ожидать зачисления средств в течение суток.

Как сообщалось, в список регионов, где будет действовать программа, вошли Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и город Киев.

Tags: #help #payments #ministries
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Interfax-Ukraine
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