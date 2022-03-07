Near Kyiv, 4,000 people need evacuation - adviser to interior minister

На оккупированной территории под Киевом остаются более 4000 человек, которые нуждаются в эвакуации, сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"К сожалению, на оккупированных территориях под Киевом - Макаров, Гостомель и др... до сих пор осталось чуть более 4 тысяч человек", - сказал Денисенко во время национального телемарафона в понедельник.

По словам Денисенко, украинские власти делают все, чтобы освободить и эвакуировать этих людей, но этому препятствуют оккупанты.

«К сожалению, россияне делают все, что в их силах, чтобы у нас не было никаких гуманитарных коридоров. Похоже, это прямые указания Кремля, прямые указания Российской Федерации не допускать создания гуманитарных коридоров», — сказал Денисенко. сказал.

Советник министра считает, что людей намеренно доводят до отчаяния, чтобы воспользоваться созданными РФ гуманитарными коридорами.

«Россияне начинают говорить о том, что готовы предоставить гуманитарные коридоры в Россию и Беларусь и, видимо, хотят довести людей до ситуации, когда нет ни воды, ни еды, и есть маленькие дети, и есть раненые, и люди будут проситься, чтобы их вывели хоть куда-нибудь, чтобы выжить", - сказал Денисенко.

Он также сообщил, что были попытки со стороны РФ сделать "гуманитарные коридоры" для эвакуации в Россию и Беларусь, "но никто из украинцев на это не согласился".