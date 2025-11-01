Interfax-Ukraine
14:22 01.11.2025

Invaders carry out more than 700 strikes in Zaporizhia region in past day – authorities

Over the past 24 hours, Russian occupiers have carried out 720 strikes on 25 settlements in Zaporizhia region, reported Ivan Fedorov, head of Zaporizhia Regional Military Administration, on his Telegram channel.

According to his data, the enemy carried out 9 air strikes on Lukyanivske, Novo-Yakovlivka, Zaliznodorozhne, Malynivka, Zelenyi Hai, Rivnopillia, Solodke and Dorozhnianka.

"Some 472 drones of various modifications (primarily FPV) attacked Barvynivka, Yurkivka, Ternovate, Veselianka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepne, Huliai-Pole, Scherbaky, Novo-Danylivka, Novo-Mykolaivka, Novo-Andriyivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria and Nove," Fedorov reported.

In addition, 12 MLRS attacks hit Huliai-Pole, Preobrazhenka and Novo-Andriyivka, and artillery struck 227 times in Stepnohirsk, Prymorske, Stepne, Huliai-Pole, Scherbaky, Novo-Danylivka, Novo-Andriyivka, Mala Tokmachka, Novo-Mykolaivka, Charivne, Bilohiria and Nove.

"There were 42 reports of damage to homes, infrastructure, and vehicles. No civilians were injured," he concluded.

