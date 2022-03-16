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18:50 16.03.2022

As result of enemy shelling at market in Kharkiv, three people killed, five injured – State Emergency Service

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As result of enemy shelling at market in Kharkiv, three people killed, five injured – State Emergency Service

Спасатели потушили масштабный пожар, возникший в результате обстрела Россией рынка в Харькове.

«В 16:20 пожар на территории рынка на площади 3600 квадратных метров ликвидирован. В результате обстрела три человека погибли, пятеро получили ранения», — сообщили в пресс-службе Главного управления Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 16 марта в результате обстрела российскими войсками в торговых павильонах на территории рынка возник пожар. К тушению пожара привлекли 51 человека и девять единиц техники ГСЧС.

Tags: #kharkiv #victims
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Interfax-Ukraine
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