As result of enemy shelling at market in Kharkiv, three people killed, five injured – State Emergency Service
Спасатели потушили масштабный пожар, возникший в результате обстрела Россией рынка в Харькове.
«В 16:20 пожар на территории рынка на площади 3600 квадратных метров ликвидирован. В результате обстрела три человека погибли, пятеро получили ранения», — сообщили в пресс-службе Главного управления Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, 16 марта в результате обстрела российскими войсками в торговых павильонах на территории рынка возник пожар. К тушению пожара привлекли 51 человека и девять единиц техники ГСЧС.