As result of shelling by occupiers of those evacuated from Mariupol, no deaths, five people injured, child in serious condition

Пять человек получили ранения в результате обстрела российскими оккупантами из реактивных систем залпового огня жителей Мариуполя Донецкой области, эвакуированных в Запорожье. Один из них, ребенок, находится в тяжелом состоянии, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Сегодня, 16 марта, около 16 часов под Степногорском тяжелая артиллерия сил противника обстреляла колонну мирных жителей, двигавшуюся по трассе в сторону Запорожья. К счастью, погибших нет. Пока известно о пятерых раненых, из них один ребенок. находится в тяжелом состоянии", - сообщил глава Запорожского областного военного управления в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что пострадавшему ребенку проводится сложная операция с дистанционным привлечением специалистов клиники "Охматдет".

Также, по словам Старуха, в результате обстрела начался пожар в поле вдоль трассы.