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18:29 12.03.2022

Venediktova: PGO of Slovakia, along with Ukraine, collects evidence of Russia's crimes

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Venediktova: PGO of Slovakia, along with Ukraine, collects evidence of Russia's crimes

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о совместной работе со словацкой прокуратурой по привлечению к ответственности российских военных преступников.

В заявлении на своей странице в Facebook Венедиктова сообщила, что генеральный прокурор Словацкой Республики Марош Жилинка поддерживает Украину с первого дня российского вторжения.

«Недавно Словакия возбудила собственное уголовное производство по расследованию военных преступлений России в национальной юрисдикции. Словакия также поддержала нас в Международном уголовном суде. Сегодня в Украину прибыл генеральный прокурор Жилинка, чтобы обсудить дальнейшие шаги сотрудничества для привлечения Российской Федерации к ответственности вообще. возможных уровнях, а также поиск, арест и конфискация имущества военных преступников", - сказала Венедиктова.

По ее словам, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Генеральная прокуратура Словакии также подписали меморандум о конкретном и оперативном сотрудничестве между органами прокуратуры по расследованию наиболее тяжких преступлений, вызывающих озабоченность всего международного сообщества.

«Мы договорились оказывать максимально полное содействие в связи с уголовным производством в связи с преступлениями против человечности, военными преступлениями, преступлениями агрессии и геноцида. Это сотрудничество также включает в себя предоставление доказательств и материалов уголовного дела, необходимых для судебного разбирательства», — заявил прокурор. — сказал генерал.

Венедиктова сообщила, что украинская и словацкая прокуратуры будут совместно собирать и фиксировать доказательства нарушений международного гуманитарного права, а также обмениваться соответствующей информацией.

«Словацкая сторона также получит показания свидетелей и потерпевших, вынужденных пребывать на ее территории, а также иных лиц, располагающих сведениями или иными доказательствами о совершенных преступлениях и причастных к ним лицах. совершения военных преступлений России выявлены, оба наших государства будут обеспечивать их привлечение к ответственности", - сказал генпрокурор.

Tags: #russia #slovakia #general #prosecution
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