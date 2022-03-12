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11:52 12.03.2022

Four Russian helicopters, drone, Su-34 fighter-bomber destroyed by Ukrainian anti-aircraft gunners, aircraft in past 24 hours - Air Forces command

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Four Russian helicopters, drone, Su-34 fighter-bomber destroyed by Ukrainian anti-aircraft gunners, aircraft in past 24 hours - Air Forces command

За сутки 11 марта украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вертолета и беспилотник противника, нанесли до десяти ударов по колоннам российской техники, уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Командование ВВС. Об этом сообщили в Вооруженных Силах Украины.

"11 марта тактическая группа в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24 армейской авиации осуществила до десяти налетов на колонны техники противника, в ходе которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары. на бронетехнику и живую силу российских оккупантов", - говорится в сообщении командования ВВС ВСУ в Facebook в ночь на субботу.

Также сообщается, что истребительная авиация ВВС ВСУ на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев на нескольких направлениях и вернулась без потерь. . По самолетам противника было выпущено девять ракет класса "воздух-воздух" средней и малой дальности.

Отмечается, что зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат «Форпост» и четыре вертолета-оккупанта. Информация еще уточняется.

"Также есть информация от ПВО оперативного командования Пивнич о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Tags: #success #aviation
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