Ukraine's MFA calls on intl community to respond to kidnapping of Melitopol mayor by Russian occupiers

Российская вооруженная агрессия против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии, МИД Украины Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.

«Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта мэра города Мелитополя Ивана Федорова. Российские войска, которые уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре Украины, в частности детских больниц и школ, цинично обвиняют мэра в «терроризме», — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что похищение мэра Мелитополя квалифицируется как военное преступление в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, запрещающим захват гражданских лиц в заложники во время войны.

«Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других мирных жителей Украины, усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить варварскую войну против украинского народа», — говорится в сообщении МИД.