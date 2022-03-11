Ukraine's MFA calls on intl community to respond to kidnapping of Melitopol mayor by Russian occupiers
Российская вооруженная агрессия против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии, МИД Украины Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.
«Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта мэра города Мелитополя Ивана Федорова. Российские войска, которые уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре Украины, в частности детских больниц и школ, цинично обвиняют мэра в «терроризме», — говорится в сообщении МИД.
Уточняется, что похищение мэра Мелитополя квалифицируется как военное преступление в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, запрещающим захват гражданских лиц в заложники во время войны.
«Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других мирных жителей Украины, усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить варварскую войну против украинского народа», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также заявили, что факты похищения мэра Мелитополя, как и сотни других фактов военных преступлений российских оккупантов на территории Украины, тщательно документируются правоохранительными органами. «Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности», — сообщили в ведомстве.