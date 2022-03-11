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21:30 11.03.2022

Biden's order to ban import of Russian good into USA includes all alcoholic beverages

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Biden's order to ban import of Russian good into USA includes all alcoholic beverages

Распоряжение президента США Джо Байдена о запрете ввоза в страну российских товаров включает запрет не только на водку, но и на все алкогольные напитки, а также на рыбу и продукты из нее.

"Запрещается: ввоз в Соединенные Штаты следующих товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов и продуктов из них; алкогольных напитков; непромышленных алмазов; и любых других товаров российского происхождения, как это может быть определено секретарем Министерство финансов после консультаций с государственным секретарем и министром торговли», — говорится в указе, изданном Белым домом.

Ранее Байден во время своего выступления упомянул именно запрет на ввоз водки из России. Он также не уточнил, какие алмазы запрещено ввозить из России.

Tags: #russia #usa #import #explanation
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