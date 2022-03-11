Biden's order to ban import of Russian good into USA includes all alcoholic beverages

Распоряжение президента США Джо Байдена о запрете ввоза в страну российских товаров включает запрет не только на водку, но и на все алкогольные напитки, а также на рыбу и продукты из нее.

"Запрещается: ввоз в Соединенные Штаты следующих товаров российского происхождения: рыбы, морепродуктов и продуктов из них; алкогольных напитков; непромышленных алмазов; и любых других товаров российского происхождения, как это может быть определено секретарем Министерство финансов после консультаций с государственным секретарем и министром торговли», — говорится в указе, изданном Белым домом.