Ukrainian Defense Forces give worthy rebuff, hold back offensive operation of Russian invaders – AFU's General Staff

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию ВС РФ на всех направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение дня защитники Украины на полесском и волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные рубежи. На северном направлении освобожден населенный пункт Бакланова-Муравийка. Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты жизнеобеспечения города", - сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook в четверг.

По данным Генштаба, российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике.

«Захватчики сосредоточили свои усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем доступным информационным каналам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ противник активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только достоверным источникам и сохранять спокойствие", - отмечают в Генштабе.

В сообщении также говорится, что, несмотря на то, что личный состав вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории Украины, изолирован от объективной информации, они все же получают информацию о реальном положении дел для России.