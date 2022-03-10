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19:03 10.03.2022

Ukrainian Defense Forces give worthy rebuff, hold back offensive operation of Russian invaders – AFU's General Staff

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Ukrainian Defense Forces give worthy rebuff, hold back offensive operation of Russian invaders – AFU's General Staff

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию ВС РФ на всех направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение дня защитники Украины на полесском и волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные рубежи. На северном направлении освобожден населенный пункт Бакланова-Муравийка. Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты жизнеобеспечения города", - сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook в четверг.

По данным Генштаба, российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в живой силе, вооружении и технике.

«Захватчики сосредоточили свои усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем доступным информационным каналам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ противник активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только достоверным источникам и сохранять спокойствие", - отмечают в Генштабе.

В сообщении также говорится, что, несмотря на то, что личный состав вооруженных сил Российской Федерации, находящихся на территории Украины, изолирован от объективной информации, они все же получают информацию о реальном положении дел для России.

«Среди военных ходят слухи о неплатежеспособности Минобороны РФ по выплате денежного довольствия в связи с действием санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных частей. В районе населенного пункта Шестовица , Черниговская область, оккупанты ищут способ сдаться», — сообщает Генштаб.

Tags: #war #general #staff
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