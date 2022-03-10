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17:53 10.03.2022

Govt sets norm of public sector dividends for 2021 at 50%, Naftogaz - 95%, Ukrhydroenergo - 40%

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Govt sets norm of public sector dividends for 2021 at 50%, Naftogaz - 95%, Ukrhydroenergo - 40%

Кабинет Министров Украины для большинства предприятий с государственной долей установил базовую норму выплаты части прибыли в виде дивидендов по результатам хозяйственной деятельности в 2021 году на уровне 50%.

Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства №230 от 8 марта 2022 года.

При этом НАК «Нафтогаз Украины» придется выплатить 95% чистой прибыли за 2021 год в виде дивидендов, «Укргидроэнерго» — 40%, «Укрбуд» — 95%, «Укрпочта» — 80%.

Tags: #cabinet #public #dividends #sector
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Interfax-Ukraine
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