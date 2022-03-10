Govt sets norm of public sector dividends for 2021 at 50%, Naftogaz - 95%, Ukrhydroenergo - 40%

Кабинет Министров Украины для большинства предприятий с государственной долей установил базовую норму выплаты части прибыли в виде дивидендов по результатам хозяйственной деятельности в 2021 году на уровне 50%.

Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства №230 от 8 марта 2022 года.