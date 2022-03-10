Govt sets norm of public sector dividends for 2021 at 50%, Naftogaz - 95%, Ukrhydroenergo - 40%
Кабинет Министров Украины для большинства предприятий с государственной долей установил базовую норму выплаты части прибыли в виде дивидендов по результатам хозяйственной деятельности в 2021 году на уровне 50%.
Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства №230 от 8 марта 2022 года.
При этом НАК «Нафтогаз Украины» придется выплатить 95% чистой прибыли за 2021 год в виде дивидендов, «Укргидроэнерго» — 40%, «Укрбуд» — 95%, «Укрпочта» — 80%.