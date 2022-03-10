Czech PM: Russia's intl isolation must intensify

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о необходимости усиления международной изоляции России из-за убийства невинных женщин и детей в Украине.

«Нападение России на Мариуполь, в ходе которого пострадал роддом и детская больница, иначе как военным преступлением назвать нельзя. Владимир Путин убивает невинных женщин и детей — реакцией на это должна стать еще более глубокая международная изоляция России, "Посольство Украины в Чехии процитировало слова Фиалы в Twitter.