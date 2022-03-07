Russia plans to intensify missile, bomb strikes on large cities of Ukraine, industrial infrastructure - General Staff of Armed Forces
Российская Федерация планирует задействовать авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре, сообщает Генштаб ВСУ.
Для реализации этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные части Центрального и Восточного военных округов.
По оперативной информации, к 18.00 группировка противника, действовавшая в направлениях Конотоп и Ахтырка, потеряла до 50 процентов личного состава. Им необходимо перегруппироваться и пополнить запасы, чтобы продолжить свои наступательные операции.
В селе Мила Киевской области отряд кадыровских наемников ведет обстрел мирного населения.
Продолжается применение тактики террора против мирного населения, обстрелы колонн с гуманитарной помощью, организация пропагандистских колонн и попытки легализовать оккупационные власти на отдельных оккупированных территориях.
Как сообщалось, силы обороны продолжают вести оборонительную операцию в составе Южной, Восточной и Северной оперативной группы, Объединенные силы - в восточной части Донецкой оперативной группы. Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает воздушные и ракетные удары и воздушные атаки противника, обеспечивает прикрытие ПВО особо важных объектов Украины и группировок войск.
Охрана важных направлений и путей передвижения, оборона Киева продолжается.
На территориях, близких к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и решаются задачи территориальной обороны.
Отмечается, что морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. В некоторых районах оккупанты выбрасывают документы и пытаются вернуться на территорию России.